REACTIES. Lukaku: “Op dit elan voortgaan” - Lukebakio: “Wil mezelf nog meer in de kijker spelen”

KIJK. Romelu Lukaku: “Ik ben blij dat ik speelminuten kan maken en de buitenwereld kan tonen wat ik in mijn mars heb”

Romelu Lukaku was goed voor drie doelpunten tegen Zweden. “Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar we mogen tevreden zijn. We hebben het goed gedaan. Ik ben blij dat ik speelminuten kan maken en de buitenwereld kan tonen wat ik in mijn mars heb.”

Zijn drie doelpunten kwamen er telkens op assist van een van de nieuwe jongens die Tedesco in zijn selectie opnam. Als een van de meer ervaren Duivels nam hij de nieuwe spelers onder zijn hoede. “Iedereen van de jonge spelers heeft een mooie prestatie geleverd. Tijdens de trainingen heb ik geprobeerd om de jongens erbij te betrekken en proberen te tonen dat extra werk loont. Het zou niet helpen, mocht ik tegen hen beginnen schreeuwen. Ik stond ooit zelf in hun schoenen. Vandaag en morgen mogen we genieten, maar vanaf maandag moet de focus weer op de match tegen Duitsland liggen. Daar moeten we ook proberen te winnen.”

Merkte Lukaku dan meteen veel verschil onder Tedesco? “We zijn veel aanvallender gaan spelen”, aldus de aanvaller. “We hebben niet veel tijd gehad om ons voor te bereiden, maar ik ben tevreden. Verandering is niet slecht, zolang de resultaten volgen.”

Tot slot had Lukaku het ook over het mislukte WK. Na de vroege uitschakeling bleef het lang stil bij de spits. “Ik was enorm ontgoocheld. We hebben ons voor het eerst laten doen door de geluiden van de buitenwereld. De ploeg is altijd hecht geweest en dat zag je vandaag ook weer. Als ik scoorde, sprong iedereen recht. We moeten op dit elan voortgaan.”

KIJK OOK. Dodi Lukebakio: “Wil mezelf nog meer in de kijker spelen”

Dodi Lukebakio werd na zijn twee assists verkozen tot man van de match. “Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben”, steekt Lukebakio van wal. “We wilden goed starten en dat is gelukt. Dat ik twee keer in de rol van aangever kon kruipen, is fantastisch. Ik zat vandaag erg goed in de wedstrijd. Ik kreeg het vertrouwen van de coach en heb gedaan wat ik kon. Ik probeer elk jaar progressie te maken. Ik wil mezelf nog meer in de kijker spelen en daarom kijk ik uit naar de volgende wedstrijden. Het is jammer dat ik niet mee mocht naar het WK, maar ik heb mij er intussen bij neergelegd.”

KIJK OOK. Wout Faes: “We zijn niet heel veel in de problemen gekomen”

“Het ging goed”, aldus Wout Faes. “Iedereen wist wat hij moest doen - de uitleg van de coach was kort en bondig, maar ook duidelijk. We hebben niet veel tijd gehad, maar we zijn profs en kunnen ons aanpassen. Die bal van de lijn halen was cruciaal, voor de rest niet zijn we niet heel veel in de problemen gekomen. Of dit een examen was? We hebben in een uitmatch tegen een goede ploeg een mooi resultaat neergezet en een goede wedstrijd gespeeld. Nu gaat de riem er zeker niet even af. Er is een nieuwe coach en iedereen wil zich bewijzen.”

KIJK OOK. Johan Bakayoko: “Ik probeer gewoon mijn taak uit te voeren”

De 19-jarige Johan Bakayoko luisterde zijn debuut op met een assist. “Ik probeer gewoon mijn taak uit te voeren”, weet de flankaanvaller van PSV. “De mensen die mijn wedstrijden kijken, weten wat mijn kwaliteiten zijn. Tegen Duitsland hoop ik aan de aftrap te verschijnen, maar er is veel concurrentie. Als ik mijn kans krijg, moet ik die grijpen. Ik had vanavond wat gezonde stress, maar de groep gaf me veel vertrouwen.”