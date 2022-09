REACTIES. Hazard: “Als ik in Qatar blessurevrij ben, weet ik dat ik veel kan bijbrengen”

Rode Duivels “Hij bepaalt gewoon álles. Het is bidden dat er hem niks overkomt”: De Bruyne voor de rust grote man in uitzwaai­match

België - Wales, dat was 45 minuten lang genieten van één speler: Kevin De Bruyne. Een masterclass, heet dat dan al snel. Maar een masterclass was het, hoe De Bruyne nog voor het kwartier heerlijk scoorde en nadien Batshuayi de 2-0 aanbood. En dan had hij nog eens pech met een bal tegen de paal. In de VTM-studio haalden Jan Mulder en Timmy Simons aan de rust de loftrompet boven. Na de pauze werd het allemaal wat minder, scoorde Wales nog de aansluitingstreffer (2-1) en kreeg KDB nog een applauswissel.

22:35