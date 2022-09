REACTIES. Duivels en Martínez opvallend positief na verlies: “We hebben Nederland toch gedomineerd?”

Wel Roberto Martínez. De bondscoach mocht na zijn rode kaart tegen Wales niet coachen in de derby. Vanuit de tribune zag hij hoe de Rode Duivels finaal onderuit gingen in het slot. “We hadden sneller die eerste goal moeten maken”, zei de Spanjaard. “Dat had onze prestatie eigenlijk nodig. En ik vond dat we voldoende kansen kregen om te scoren in de eerste helft. Hun aanpak was voorzichtig. Een goal zou voor wat meer onzekerheid gezorgd hebben. Goed, na de 1-0, moest Thibaut nog een paar keer op zijn best zijn.”