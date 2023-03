REACTIES. De Bruyne: “Leuk om zo te spelen” - Carrasco: “Leren snel van de nieuwe coach”

Kevin De Bruyne was met twee assists en een goal de grote uitblinker bij de Belgen. “Het eerste halfuur ging erg goed. Tegen een ploeg als Duitsland kom je natuurlijk in de problemen, maar het stond defensief goed. Enkel op het einde was het echt afzien. Het is leuk om zo te spelen. Er waren veel goede momenten. De coach heeft zijn accenten al gelegd en dat zag je vandaag ook op het veld. Het is soms nog wat zoeken, maar dat is ook logisch.”

Net als tegen Zweden stond Wout Faes ook tegen Duitsland in de basis. Faes speelde en sterke wedstrijd en trok in het slot de 2-3 zege mee over de streep. “Dit is een prestigieuze zege”, zei hij. “Ik denk dat het van 1954 geleden was dat wij nog eens konden winnen tegen Duitsland. Voor mij voelde dit echt niet als een oefenmatch. We speelden met veel intensiteit zoals de coach het graag wil. We hadden de wedstrijd misschien wel sneller moeten afmaken. Voor mij is deze week bij de Duivels perfect verlopen. De coach zei achteraf hoe fier hij was op ons en dat zijn wij ook.”