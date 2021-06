REACTIES. Courtois: “Enkele ‘Hollanders’ hadden kritiek, maar wij stoten door en zij liggen eruit” - Vermaelen: “Heeft veel energie gekost”

Thibaut Courtois hield de Rode Duivels met enkele goeie saves overeind. “Als je 1-0 voorkomt tegen Portugal - dat zo veel offensief geweld heeft -, weet je dat het moeilijk wordt. We hebben goed verdedigd en bewezen dat de kritiek op onze defensie onterecht is. Ik hoorde dat enkele ‘Hollanders’ kritiek hadden op ons, maar wij stoten door en zij liggen eruit”, was onze nationale doelman scherp.

“Zo'n topmatch is nooit gemakkelijk. We hebben de pech dat onze kant van de tabel vol topploegen zit, maar we hebben de kwaliteiten om door te stoten. Het is nu afwachten hoe Kevin (De Bruyne, red.) en Eden (Hazard, red.) recupereren.”

Was dit voor de Rode Duivels een overwinning van het collectief? “Zeker de tweede helft, ja. We kwamen er moeilijk uit, zij zetten hoger druk. Het lukte ons niet meer om de bal in de ploeg te houden. De coach zei ons dat wanneer we als ploeg harder werkten dan Portugal, het voor hen erg moeilijk zou zijn om ons te kloppen.”

Vertonghen: “Krampen in mijn rug van het schelden”

Nagelbijten, was het in de slotfase. Maar uiteindelijk hielden de Belgen toch stand in Sevilla. “Ik ben geen nagelbijter, anders had ik het wel gedaan”, aldus Jan Vertonghen. “Het was geen match aan hoge intensiteit, het was aftasten. In de tweede helft was er wel meer intensiteit, omdat Portugal moest komen. We hebben tijdens dit toernooi ons beste voetbal nog niet laten zien, maar wel dat we een team zijn.”

De Rode Duivels mochten opnieuw een kaarsje branden voor doelman Courtois. “Thibaut is de beste keeper waar ik ooit mee gespeeld heb. Hij kapte Ronaldo ook nog even uit, dat is de fase waar uiteindelijk de goal uit valt.”

In de slotfase uitte Vertonghen duidelijk z’n onvrede voor de vele counters van de Portugezen. “Op het einde moet je gewoon alles dichthouden. Ik had krampen in mijn rug van het schelden”, lachte de verdediger van Benfica.

Vermaelen: “Gelukkig hebben we een goeie doelman”

Thomas Vermaelen hield zich uitstekend staande tegen de Portugese aanvallers. “Ik ben enorm gelukkig. We moesten er hard voor vechten. De tweede helft was het puur zaak om voorsprong vast te houden. We hingen af en toe in de touwen en deden niet genoeg in balbezit om de wedstrijd uit te spelen. Gelukkig hebben we een goeie doelman. Hoe het was tegen Ronaldo? Je moet altijd scherp blijven, een hele wedstrijd lang. We waren allemaal geconcentreerd.” En dan nu Italië. “Maar laat ons nu eerst even genieten van deze zege. Dit heeft ons veel energie gekost.”

Volledig scherm Vermaelen troeft Ronaldo af in de lucht. © Pool via REUTERS

Thorgan Hazard: “Om ver te geraken, moet je kunnen afzien”

“Het was niet gemakkelijk, het was een lastige match”, verklaarde Thorgan Hazard zondagavond in Sevilla bij RTBF na de kwalificatie van de Rode Duivels voor de kwartfinales van het EK. België haalde het na een intense achtste finale met 1-0 van titelverdediger Portugal.

Thorgan Hazard, die in de 42e minuut de enige goal van de match maakte, werd door de Europese Voetbalbond (UEFA) na afloop aangeduid als Man van de Match. Hij erkende dat de Rode Duivels een moeilijke wedstrijd beleefden. “In de eerste helft wachtte elke ploeg op een foutje van het andere team. En in de tweede helft werden we gedomineerd”, vertelde de linksbuiten van Borussia Dortmund. “We hebben afgezien. Maar om ver te geraken in een toernooi, moet je kunnen afzien, geloof ik.”

Over zijn doelpunt zei Thorgan Hazard het volgende: “Bij een eerste kans werd ik afgestopt. In zo’n match moet je durven je kans te gaan. Ik denk dat de doelman dacht dat de bal van de andere kant zou vertrekken.”

Zijn broer Eden verliet trekkebenend het terrein op het einde van de match, Kevin De Bruyne kon vanwege een enkelblessure vlak na de pauze niet meer voortspelen. “Dat is het negatieve punt van deze match, die blessures”, besloot Thorgan Hazard.

Lees ook:

Volledig scherm Thorgan Hazard met de bondscoach. © BELGA