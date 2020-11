REACTIES. Alderweireld en Tielemans hebben complimenten voor defensieve werk: “Vechtlust en over-mijn-lijk-mentaliteit waren aanwezig”

Alderweireld: “Vechtlust en over-mijn-lijk-mentaliteit waren aanwezig”

“Ik denk dat we vandaag hebben afgezien. Af en toe moet je dat ook kunnen in het voetbal. Met voetballen alleen kwamen we er niet. Uiteindelijk waren de drie punten het belangrijkste. Het was tegen een hele goede tegenstander, zij gingen dan alles of niets spelen. We kwamen er af en toe nog goed door. Maar ik denk dat we ons als team heel goed geweerd hebben. Als je ziet hoeveel druk zij leverden, en het balbezit dat ze hadden... En de kwaliteiten voorin die ze zeker hebben. Ik denk dat we achterin, en ook in het middenveld, heel goed hebben gewerkt. Natuurlijk was het voetballend misschien niet onze topwedstrijd, maar als team zijnde waren de vechtlust en de over-mijn-lijk-mentaliteit vandaag wel aanwezig.”