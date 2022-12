“Radeloze spelers” en “grootste teleurstelling van WK”: uitschakeling Rode Duivels haalt overal de headlines

Wereldnieuws. De uitschakeling van de Rode Duivels op het WK voetbal haalt overal de headlines. Met Romelu Lukaku die érg stevig wordt aangepakt in de buitenlandse pers. Het Spaanse AS vond er zelfs de term ‘LVP’ voor uit. La Gazzetta dello Sport spreekt dan weer van een “een wereldflop”, al kijken ze naar het hele team. “België is de grootste teleurstelling van dit WK.”

KIJK. Mulder en Degryse blijven ontgoocheld achter

“Lukaku zorgde voor een repertoire van niet te missen kansen”, opent het Spaanse AS. “En zo verdwijnt allicht deze Gouden Generatie. Een generatie die de afgelopen jaren het beste voetbal heeft gespeeld. Maar wel zonder titel achterblijft.” De krant richt vervolgens verder het vizier op ‘Big Rom’. “Wat als er een LVP, ofwel Least Valuable Player, kon verkozen worden? Dan was dat zonder enige discussie Romelu Lukaku. Hij sloeg erin om een handvol geweldige kansen te verspillen. Lukaku gaf een masterclass hoe je ervoor zorgt dat miljoenen Belgen maandenlang nachtmerries zullen hebben. Met zijn rechterbeen, met zijn hoofd, met de buik.”

Volledig scherm Romelu Lukaku. © Photo News

Ook het Engelse BBC zag de missers van Lukaku. Maar hem met alle doodzonden overladen, dat deden analisten Alan Shearer, Didier Drogba en Jermaine Jenas niet. “We kunnen toch niet de schuld leggen bij iemand die de voorbije twee maanden amper heeft gespeeld?”, oppert Drogba. “Ja, hij had beter moeten doen. Maar je kan hem niets verwijten.” Het was volgens het Britse medium een falen van iedereen, vanaf het begin van het toernooi. Jenas: “Ze waren simpelweg niet goed genoeg sinds het begin van dit WK. Het was een team van radeloze spelers. Ze keken in de spiegel en merkten dat ze niet goed genoeg waren.” En Shearer: “Ze moeten de fout bij zichzelf zoeken. Ze waren mijlenver verwijderd van het niveau dat ze vier jaar geleden hadden. Het was te weinig. Ze scoorden één keer in drie matchen uit 33 schoten. Dat is bijzonder arm... En nu is het over. Exit België.”

La Gazzetta dello Sport is wél hard voor Lukaku. “Lukaku, è un flop mondiale!”, kopt het. Een wereldflop, dus. “De slechte avond van Lukaku was niet enkel toeval. Tussen gigantische missers voor doel en gebaren van ongeduld toonde hij ook vooral zijn manco aan veerkracht en helderheid. Het is duidelijk dat hij nog ver van een goede vorm zit. België snakte sinds het begin van het WK wanhopig naar Lukaku. Maar zijn passage eindigde op een sadistisch punt. Het beste tegengif? Een snelle terugkeer naar Inter. Dat hij dat verschrikkelijke eerste halve seizoen snel achter zich kan laten. Want het was een gammele trein, vol bitterheid.” Maar de Italiaanse krant kijkt naar het bredere plaatje. “België tout court is de grootste teleurstelling van het WK. Het team van Martínez arriveerde in Qatar op het einde van een cyclus. Het werd verscheurd door interne controverses.

Volledig scherm La Gazzetta dello Sport. © La Gazzetta dello Sport.

“Een roemloze aftocht”, titelt AD. “Over en sluiten voor België, dat dit toernooi weinig indruk maakte. De ‘gouden generatie’ met onder anderen De Bruyne en Lukaku blijft daardoor verstoken van een absolute hoofdprijs. België streed en speelde de beste wedstrijd van het toernooi, maar kon het doel niet vinden. Juist op het moment dat de zuiderburen hun vorm leken te hervinden, houdt het dus op voor de mannen van Martínez. Vooral Lukaku was nog heel dicht bij een ander oordeel. Normaal gesproken weet Lukaku wel raad met zo’n kansen.”

Ook L’Équipe licht Lukaku eruit als de antiheld. “Hij viel in tijdens de rust en was zéér ongelukkig”, schrijft de toonaangevende Franse sportkrant. ‘Big Rom’ krijgt een 3 op 10 voor zijn prestatie. “Hij moest zijn ploeg, die enkel tegen Canada kon scoren, komen redden. Vooral van zijn laatste kans zal hij spijt hebben. Lukaku leek een voorzet van Thorgan Hazard maar in doel te moeten lopen, maar dat lukte niet.”