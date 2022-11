Problemen bij Rode Duivels? Niets van aan, zeggen Hazard en Courtois: “Er worden te veel leugens verspreid”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het was - op z'n zachtst gezegd - een opmerkelijke aanloop naar de persconferentie bij de Rode Duivels. Afgelopen nacht, om 2u30 plaatselijke tijd in Qatar, werd in een mail aangekondigd dat niét Arthur Theate en Yannick Carrasco, maar wél Eden Hazard en Jan Vertonghen de pers zouden te woord staan. De kapiteins van de Duivels wilden het een en ander rechtzetten nadat naar buiten kwam dat er spanningen zijn binnen de ploeg. Deze ochtend, echter, een nieuwe mail. Geen Vertonghen op de persconferentie wegens “praktische redenen”. Thibaut Courtois nam zijn plaats in. Dat daar niets meer achter moest gezocht worden, werd benadrukt.

Soit, u weet welke onderwerpen ‘talk of the town’ waren. De spanningen in de groep, de barstjes in de onderlinge relaties. De verhalen over opstootjes - L’Équipe schreef dat Jan Vertonghen en Eden Hazard neus aan neus stonden in de kleedkamer. “Wij hebben niet gevochten - Jan is groter dan ik”, knipoogde Eden Hazard. “Neen, er is niets van aan. Er was geen discussie. Jan en ik komen nog steeds goed overeen. Dat ik wel heb gezegd dat onze verdedigers niet de snelste zijn? Jan vroeg me of ik dat inderdaad had gezegd. Ik zei lachend dat hij niet zo snel meer is. Hij gaf me gelijk. Iedereen kent mij. Ik zeg al eens iets met een kwinkslag.”

Over de situatie van de ploeg was Hazard duidelijk. “We gaan door een moeilijk moment. Een van de moeilijkste die ik gekend heb bij de Rode Duivels. Want we lossen de verwachtingen van het volk en de media voorlopig niet in. We moeten beter spelen en er als ploeg uit geraken. Ik heb er vertrouwen in dat dat ook zal lukken als wij voor elkaar strijden. Dat moeten we nu tonen op het veld. Of het door mijn hoofd spookt dat dit mijn laatste wedstrijd bij de Rode Duivels kan zijn? Neen, daar denk ik totaal niet aan. Binnen twee dagen moeten we winnen - daar ligt mijn focus.”

‘On est tous ensemble’, herhaalde Hazard een paar keer. Hij bevestigde dat er gisteren een groepsgesprek van “een uur” plaatsvond. “Het was een goede discussie, alles is uitgeklaard. Dat De Bruyne in een interview zei dat de ploeg te oud is? “Dat denkt hij niet echt. Hij wil gewoon zeggen dat we allemaal vier jaar ouder zijn dan op het vorige WK. Meer niet. Kevin is de eerste die vertrouwen heeft in het team.” En vertrouwen, daar wringt ook het schoentje volgens Hazard. “We hebben wat te weinig vertrouwen, waardoor dribbels of de laatste pass er te weinig uitkomt. Dat vertrouwen en ook de spelvreugde komen terug bij goede resultaten. Dus laat ons daar voor gaan. Wij kunnen Kroatië verslaan. Praten is goed, maar het óp het veld tonen nog beter.”

Dezelfde boodschap bracht Thibaut Courtois, die donderdag zijn 100ste wedstrijd zal spelen voor de Rode Duivels. “Er zijn geen problemen in de ploeg. Na Marokko was er geen verhitte discussie. Iedereen was teleurgesteld, de coach heeft de groep even toegesproken. Nadien zijn we naar het hotel teruggekeerd. De voorbije dagen is de match geanalyseerd en is er gesproken op een rustige manier. Roepen heeft weinig zin. Kijk, ik heb verhalen gelezen die op niets slaan. Er worden te veel leugens verspreid. Er wordt een situatie gecreëerd die er in werkelijkheid niet is. Wij moeten boven die negativiteit staan. Dat kan ons ook dichter bij elkaar brengen. We moeten bewijzen dat wij een sterk team zijn.”

“Wij blijven positief en hebben een goeie ploeg”, ging Courtois door. “De uitspraken van Eden en Kevin? Alles is uitgeklaard. Wat er precies is gezegd tijdens het groepsgesprek, blijft privé. Maar iedereen heeft zijn mening gegeven - ook ik. Dat wij te oud zouden zijn? Leeftijd is niet zo belangrijk. Kijk naar Benzema of Modric. Iedereen moet gewoon doen wat hij moet doen. Strijdlust is het belangrijkste en tactisch was het niet slecht tegen Marokko. Alleen klopt het wel dat wij te weinig kansen creëren - dat is ons grootste werkpunt. Maar ik ben er zeker van dat als wij het plan goed uitvoeren, wij een goed resultaat kunnen pakken tegen Kroatië.”

