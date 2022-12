PORTRET. Zelf verrast door eerste selectie, het hamburger-incident en publieksmenner pur sang: dit was Eden Hazard bij de Rode Duivels

Wat een tranendal: Rode Duivels kunnen ondanks grote kansen van Lukaku niet scoren en liggen uit WK

De last dance werd een slow. En niet eens een mooie. Pas diep in de tweede helft tegen Kroatië raakten de Rode Duivels in Qatar uit de tweede versnelling. Te laat - wat een zonde. Exit Belgium, na een 0-0 tegen Kroatië waarin Lukaku, bij de pauze ingevallen, drie dotten van kansen verkwanselde. Met 4 op 9 niet eens de groepsfase van het WK overleefd. Het einde van onze Gouden Generatie. Slik.

2 december