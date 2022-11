PORTRET. Wereldreiziger met verleden als straatvechter: John Herdman, de coach die zowel Canadese vrouwen als mannen naar WK leidde

Rode Duivels Fan van De Bruyne bestormt veld tijdens training Duivels, maar Vermaelen doet bijnaam ‘Verminator’ alle eer aan met knappe tackle

De Rode Duivels trainen vandaag in Koeweit in aanloop naar hun oefenmatch tegen Egypte van vrijdag, maar de training begon met een opvallend incident. Een Koeweiter met twee shirts van Kevin De Bruyne - één van Man City en één van de Rode Duivels - stormde het veld op, op jacht naar een selfie met zijn grote idool. Zo ver kwam hij echter niet, want Thomas Vermaelen deed zijn bijnaam ‘Verminator' alle eer aan. De assistent van bondscoach Roberto Martínez vloerde de man met een vlotte tackle. “Ik wilde gewoon Kevin De Bruyne zien. Ik ben een grote fan van Manchester City", vertelde de veldbestormer aan VTM Nieuws-journalist Gilles De Bilde. Als troostprijs scoorde hij wel een handtekening van Thierry Henry.

16 november