PORTRET. Hij wees Real Madrid af en behaalde historische successen: hoe Guy Thys België uit de bol deed gaan

Rode DuivelsDe cruciale rol van Van Moer, de finale van het EK 1980 en natuurlijk... Mexico ‘86. Guy Thys, die samen met Raymond Goethals weer tot leven komt in de ‘DevilTime’-video van de Belgische bond , was in totaal 14 (!) jaar bondscoach en deed België bij momenten kirren van de pret. Met een stampvolle Grote Markt in Brussel als resultaat. Al incasseerden de Duivels onder Thys ook het pijnlijkste tegendoelpunt in de geschiedenis van de nationale ploeg.

Guy Thys is met voorzitter Eddy Wauters aan het praten over de aanpassing van zijn contract als trainer van Antwerp FC, als hij gecontacteerd wordt door… Raymond Goethals om hem op te volgen als bondscoach. Thys voelt er zich door aangetrokken. Hij is in 1974 en 1975 vicekampioen geworden met Antwerp. De tijd is rijp voor een nieuwe, sportief valoriserende uitdaging.

De eerste complete campagne onder leiding van Guy Thys is de voorronde van het WK 1978 in Argentinië. Daarin treffen de Rode Duivels Nood-Ierland, IJsland en opnieuw Nederland. Paul Van Himst en Wilfried Van Moer, de twee generaals van Raymond Goethals, zijn er niet meer bij. België verliest twee keer van Nederland en daar eindigt het avontuur.

Het EK 1980 wordt daarentegen wél een overweldigend succes. Ondergebracht in een groep met Portugal, Oostenrijk, Schotland en Noorwegen, nemen de Rode Duivels een matige start, maar vanaf het najaar 1979 komen ze onder stoom. Opeenvolgende overwinningen tegen Noorwegen, Portugal en twee keer Schotland leveren groepswinst en kwalificatie op voor het eindtoernooi in Italië. Die gunstige kentering draagt een naam: Wilfried Van Moer.

De drievoudige Gouden Schoen heeft bij Standard plaats gemaakt voor de jonge IJslander Asgeir Sigurvinsson — op Sclessin aangeprezen door Goethals — en knokt met Beringen tegen de degradatie. En dat terwijl Thys nood heeft aan een motor op het middenveld, een gids voor zijn nieuwe lichting internationals. Rik De Saedeleer, toen nummer één als voetbalcommentator bij de BRT, geeft hem een tip: ‘Waarom vraag je Wilfried niet om terug te komen? Hij is 34, maar presteert nog altijd zeer sterk.’ Aan Franstalige kant treedt Christian Hubert, chef sport van La Dernière Heure/Les Sports hem bij.

Volledig scherm De Rode Duivels in 1980. © BELGA

Guy Thys is niet razend enthousiast, maar maakt er toch werk van. Hij scout en belt de brasserieuitbater in Hasselt. In eerste instantie vangt hij bot. Van Moer: “Wat kon ik bij de nationale ploeg nog komen doen? Ik gaf hem de raad uit te kijken naar een jongere gast van een grotere ploeg. Guy bleef echter aandringen. Na een training met Beringen zijn we er dieper op ingegaan. Ik begreep snel dat hij niets te verliezen had. Het ging niet goed met de nationale ploeg. Hij riskeerde te worden afgezet als het niet beterde. Dat ik riskeerde af te gaan als een gieter, daar had hij geen oren naar. Uiteindelijk heb ik dat risico van mij afgezet en de uitdaging aanvaard. Ik heb het mij niet beklaagd. In oktober 1979 maakte ik mijn comeback tegen Portugal en scoorde. Iedereen content.”

Guy Thys selecteert voor de eindfase van het EK 1980 in Italië vijf spelers van Standard (Michel Preud’homme, Eric Gerets, Michel Renquin, Gerard Plessers en Willy Wellens), drie van Club Brugge (Walter Meeuws, Jan Ceulemans en René Vandereycken), drie van Lokeren (René Verheyen, Raymond Mommens en Guy Dardenne), twee van Anderlecht (Swat Van der Elst en Ronny Martens), twee van Waregem (Luc en Marc Millecamps) en de enkelingen Theo Custers (Antwerp), Julien Cools (Beerschot), Wilfried Van Moer (Beringen), Erwin Vandenbergh (Lierse), Jos Heyligen (Waterschei), Jean-Marie Pfaff (Beveren) en Maurice Martens (RWDM).

Finale tegen West-Duitsland

De acht deelnemende landen worden in twee poules onderverdeeld. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de finale. België komt als outsider uit tegen gastland Italië, Engeland en Spanje. De Rode Duivels zetten het toernooi in met een gelijkspel tegen Engeland, verslaan Spanje en spelen gelijk tegen Italië. België heeft aan dat laatste resultaat genoeg om door te stoten naar de finale tegen West-Duitsland.

Zondag 22 juni 1980. Overal in België zitten de sportcafé’s stampvol. Horst Hrubesch opent de score. Vandereycken maakt gelijk op strafschop. Duitsland haalt het uiteindelijk met een tweede doelpunt van Hrubesch in de 88ste minuut. Terwijl het buiten pijpenstelen regent, spat in de café’s de ultieme droom uiteen. Thys verklaart later dat deze finale, meer dan Mexico 1986, het hoogtepunt was van zijn carrière als bondscoach.

Volledig scherm Guy Thys in 1980. © BELGA

Na Rome 80 sluit het publiek de Rode Duivels opnieuw in de armen. Op naar het WK 1982 in Spanje met alweer Nederland als belangrijkste tegenstander in de kwalificaties. De heenmatch tegen Oranje, in november 1980, zorgt voor een overrompeling van het Heizelstadion. Alle 56.675 tickets de deur uit en toch geraken duizenden Belgische fans niet binnen, omdat hun plaatsen worden bezet door een horde Nederlanders die, zonder toegangsbewijs, het politiekordon doorbreken. België wint de veldslag met 1-0. Een doelpunt van Vandenbergh. De terugmatch van oktober 1981 in Rotterdam is voor Walter Meeuws en co. van geen tel meer. Ze zijn al geplaatst. De Rode Duivels gaan naar Spanje!

In vergelijking met Italië 80, omvat de selectie van Guy Thys acht nieuwe namen: Frank Vercauteren, Ludo Coeck en Jacky Munaron (Anderlecht), Jos Daerden en Guy Vandersmissen (Standard), Marc Baecke (Beveren), Maurice De Schrijver (Lokeren) en Alex Czerniatynski (Antwerp). Zij nemen de plaats in van Julien Cools — aanvoerder in Rome maar op eigen initiatief gestopt bij de nationale ploeg —, Ronny Martens, René Vandereycken — zware knieblessure in de oefenmatch tegen Bulgarije —, Willy Wellens, Michel Preud’homme, Jos Heyligen en Maurice Martens.

Juan Lozano

Guy Thys vat het plan op Wilfried Van Moer — die eens de kwalificatie voor Spanje vaststond te kennen gaf dat hij stopte als international — te vervangen door Juan Lozano. Dat is gerekend zonder de senaatscommissie die de naturalisatie van de Spanjaard weigert ondanks een positief advies van het parlement. Van Moer laat zich weer ompraten en keert voor de tweede keer terug.

De Rode Duivels zetten het WK in met een ophefmakende zege in de openingsmatch tegen wereldkampioen Argentinië. Thys doet met Diego Maradona wat Goethals deed met Cruijff: opvang in de zone, geen individuele dekking. Met succes. 100.000 toeschouwers in Barcelona en ruim een miljard tv-kijkers zien België winnen met 1-0. Het doelpunt van Vandenbergh op aangeven van Vercauteren blijft in ons collectief geheugen gegrift. België wordt groepswinnaar, maar de meeste aandacht gaat naar een fase in de wedstrijd tegen Hongarije. Pfaff ramt Gerets. De ‘Leeuw van Rekem’ wordt met een hersenschudding afgevoerd en verlaat het toernooi. De houding van de doelman zorgt voor wrevel. Resultaat: in de tweede ronde loopt het mis, met nederlagen tegen de Sovjet-Unie en Polen.

Volledig scherm Diego Maradona op het WK van 1982 tegen de Rode Duivels. © Photo News

De storm voorbij, plaatsen de Rode Duivels zich als groepswinnaar ten koste van Zwitserland, de D.D.R. en Schotland voor het EK 1984 in Frankrijk. Zonder de internationals van Standard. Gerets, Meeuws, Daerden, Plessers en Vandersmissen zijn geschorst (de zaak-Waterschei). Van Moer houdt het deze keer wel voor bekeken. Nieuw in de selectie voor Frankrijk zijn Georges Grün, Walter De Greef en Enzo Scifo (Anderlecht), Paul Lambrichts (Beveren), Lei Cijsters en Eddy Voordeckers (Waterschei), Michel De Wolf (Gent) en Nico Claesen (Seraing). Enzo Scifo etaleert zijn talent, maar de Rode Duivels keren na drie wedstrijden terug naar huis, in hun groep met vier voorafgegaan door Frankrijk en Denemarken.

In de aanloop naar het WK 1986 in Mexico doorworstelt het voetbal in België een donkere periode. Na de zaak-Waterschei en het zwartgeldcircuit blootgelegd door onderzoeksrechter Bellemans, is er het Heizeldrama van mei 1985.

Guy Thys kan zich met zijn Rode Duivels niet rechtstreeks plaatsen voor de tweede wereldbeker in Mexico. Een nederlaag in Albanië — de allereerste zege van de Albanezen in een kwalificatiematch — verwijst hen naar barragewedstrijden tegen… Nederland. De heenmatch wordt op Anderlecht gespeeld. België wint met 1-0 dankzij een doelpunt van Vercauteren. Op 20 november 1985 in de Rotterdamse Kuip loopt Oranje 2-0 uit. Nederland virtueel geplaatst dus… tot invaller Grün in de 86ste minuut op aangeven van Gerets met een rake kopbal 2-1 maakt. België gaat naar Mexico!

Real wil Thys

Na die ophefmakende zege wordt Guy Thys door Real Madrid gevraagd om de Spanjaard Luis Molowny op te volgen als trainer van de ‘Koninklijke’. Voor de Madrilenen is de afkoopsom geen probleem. Ondanks het prestige en de centen gaat Thys niet in op het aanbod. Real richt zich dan tot de Nederlander Leo Beenhakker, die een paar dagen eerder als bondscoach van Oranje aan het kortste eind trok tegen Thys en zijn Duivels.

Voor Mexico 1986 selecteert Guy Thys zeven spelers van Anderlecht (René Vandereycken, Enzo Scifo, Erwin Vandenbergh, Frank Vercauteren, Georges Grün, Stéphane Demol en Jacky Munaron), vier spelers van Club Brugge (Franky Van der Elst, Leo Van Der Elst, Jan Ceulemans en Hugo Broos), drie van Standard (Gilbert Bodart, Nico Claesen en Michel Renquin), twee van Waregem (Filip Desmet en Danny Veyt) en de enkelingen Jean-Marie Pfaff (Bayern München), Eric Gerets (PSV), Michel De Wolf (AA Gent), Lei Clijsters (Waterschei), Raymond Mommens (Lokeren) en Patrick Vervoort (Beerschot). De bondscoach ontsnapt niet aan kritiek omdat hij Marc Degryse en Alex Czerniatynski niet oproept.

Volledig scherm De Duivels in Mexico, voor de wedstrijd tegen de Sovjet-Unie. © Photo News

De groepsfase laat niet meteen het beste verhopen. De Rode Duivels verliezen van gastland Mexico, winnen van Irak en spelen gelijk tegen Paraguay. Als beste derde worden ze opgevist en spelen in de achtste finale tegen de Sovjet-Unie. Zonder Vandereycken en Vandenbergh. Zij verlaten voortijdig de selectie. René is het niet eens met de tactische keuze van de bondscoach, Erwin omdat hij geblesseerd is.

Mexico 86 wordt een historisch succesverhaal. De Rode Duivels stunten tegen de Sojvet-Unie (3-4 na verlengingen met doelpunten van Scifo, Ceulemans, Demol en Claesen). In de kwartfinale treffen ze Spanje na een kort verblijf in Meson del Angel, waar de selectie in 1970 verbleef. Aanvoerder Ceulemans scoort de 0-1 in de 35ste minuut, Señor maakt in de 85ste minuut gelijk. Het blijft 1-1 in de verlengingen, zodat er strafschoppen aan te pas komen. Ceulemans, Pfaff, Grün, Demol en Renquin onthouden zich voor de opdracht. Uitblinker Pfaff stopt de tweede Spaanse strafschop. Claesen, Scifo, Broos en Vervoort zorgen voor een ‘sans faute’. De vijfde Belgische strafschop kan beslissend zijn. Leo Van Der Elst, bij het begin van de tweede verlenging ingevallen voor Vercauteren, verslaat Zubizarreta. België gaat uit de bol en beëindigt de nacht in trance.

In de halve finale nemen de Rode Duivels het op tegen Argentinië. Maradona maakt het verschil (2-0). De troosting tegen Frankrijk eindigt op 4-2 voor ‘Les Bleus’. Voor de derde keer na verlengingen en dat brengt het aantal speelminuten op 720 gespreid over 7 matchen. Een record.

Bij hun thuiskomst wacht de nationale ploeg die zonovergoten maandag 30 juni een triomftocht van de luchthaven van Zaventem naar de stampvolle Grote Markt in Brussel. Pfaff steelt de show.

Volledig scherm De Grote Markt in Brussel (1986) © belga

België mist de eindronde van het EK 1988 in Duitsland. De Rode Duivels eindigen derde in hun kwalificatiegroep met Ierland, Bulgarije, Schotland en Luxemburg.

Na vijf van de acht wedstrijden in de voorronde van het WK 1990 in Italië, wordt Guy Thys als bondscoach opgevolgd door Water Meeuws, maar blijft op de achtergrond betrokken partij. Meeuws loodst de Rode Duivels in september en oktober 1989 verder naar groepswinst dankzij een zege tegen Portugal en gelijke spelen tegen Zwitserland en voetbaldreumes Luxemburg. De daaropvolgende oefenmatchen tegen Griekenland en Zweden zijn tegenvallers. Meeuws krijgt het moeilijk en op 1 maart 1990 wordt Thys opnieuw bondscoach. ‘Mochten de spelers de match tegen Luxemburg au sérieux hebben genomen, dan zou dat niet gebeurd zijn’, verklaart hij.

Thys selecteert voor de Mondiale 90 zes spelers van KV Mechelen (Michel Preud’homme, Lei Clijsters, Philippe Albert, Bruno Versavel, Marc Emmers en Marc Wilmots), vijf spelers van Anderlecht (Marc Degryse, Georges Grün, Marc Van Der Linden, Patrick Vervoort en Filip De Wilde), vier spelers van Club Brugge (Jan Ceulemans, Franky Van der Elst, Pascal Plovie en Lorenzo Staelens) en de enkelingen Eric Gerets (PSV), Stéphane Demol (FC Porto), Enzo Scifo (Auxerre), Gilbert Bodart (Standard), Nico Claesen (Antwerp), Jean-François De Sart (Club Luik) en Michel De Wolf (KV Kortrijk).

Pijnlijkste tegendoelpunt ooit

De Rode Duivels kloppen in de groepsfase Zuid-Korea en Uruguay maar verliezen van Spanje. Als tweede in de groep na Spanje, komt België in de achtste finales uit tegen Engeland. Ondanks uitdrukkelijk overwicht van de Rode Duivels staat het na 90 minuten 0-0. In de slotminuut van de tweede verlenging scoort David Platt het pijnlijkste tegendoelpunt in de geschiedenis van de nationale ploeg. België rouwt. Volledig tegen de gang van het spel in uitgeschakeld.

Guy Thys begint wel nog aan de kwalificatieronde voor het EK 1992, maar het contract van de 68-jarige Antwerpenaar loopt af op het einde van het seizoen 1990-1991. Paul Van Himst neemt over.

Volledig scherm Pfaff en Thys, tijdens een hereniging in 2000. © TONNOIR