PORTRET. De nieuwe assistent van Roberto Martínez, ‘set piece coach’ die door iedereen aan de mouw werd getrokken

Rode Duivels Zelfs Sergio Aguëro felici­teert Dante Vanzeir met zijn debuut voor de Rode Duivels

Mooi moment in de 58ste minuut tussen Wales en de Rode Duivels: Dante Vanzeir (23) werd de eerste Union-speler die voor de Rode Duivels in actie kwam sinds Jan Verheyen in 1976. “Het was een magisch moment”, zei de aanvaller na het 1-1 gelijkspel in Wales.

17 november