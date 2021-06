POLL. Witsel, De Bruyne, Vermaelen en Eden Hazard starten, Thorgan is er niet bij: wie staat in uw ideale elf tegen Finland?

Rode Duivels Keuze voor Denayer draaide na 99 seconden al verkeerd uit met blunder, na rust toonde verdediger ander gelaat

17 juni Een dramatische start was het voor de Belgen in het Parken. In tegenstelling tot de partij tegen Rusland, lag de intensiteit plots een pak hoger. De Duivels duidelijk verrast. Al luidde België de tegentreffer in de tweede minuut zelf in, met een negatieve hoofdrol voor Jason Denayer. In de tweede helft rechtte hij samen met de hele Belgische ploeg de rug.