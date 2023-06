POLL. Wie heeft de meest indrukwekkende? Zo ziet de prijzenkast van de drie gulzigste (ex-) Rode Duivels eruit

KIJK. Courtois, Witsel en Lukaku in nieuwe docureeks ‘One for All’ over teleurstel­lend WK met Rode Duivels: “Als iedereen tegen u is, kan je geen wereldkam­pi­oen worden”

Zelden kreeg u zo'n diepe inkijk in het leven van een Rode Duivel. Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en Axel Witsel vertellen in de nieuwe Amazon-documentaire ‘One for All’ openhartig over hun carrière bij hun clubs én bij de nationale ploeg. Onder meer de vermeende ruzie in de kleedkamer van de Belgen tijdens het WK in Qatar komt ter sprake.