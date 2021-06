POLL. Welke elf Rode Duivels moeten volgens u Cristiano Ronaldo en co afstoppen?

Rode DuivelsMoneytime! De groepsfase van het EK is achter de rug, in de achtste finales moeten de Rode Duivels aan de bak tegen Portugal. Welke spelers moeten de titelverdediger aan banden leggen? En wie moet Cristiano Ronaldo afstoppen? En ziet u liefst Witsel, De Bruyne én Tielemans alle drie aan de aftrap verschijnen? Kruip in het hoofd van de bondscoach en laat uw ideale elf tegen Portugal weten!