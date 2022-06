POLL. Wat vindt u, moet de bond doorgaan met Roberto Martínez of niet?

Rode Duivels LIVE RODE DUIVELS. Dit is de verwachte opstelling voor match tegen Polen - Martínez: “50.000 fans, we zullen geconcen­treerd moeten blijven”

De Rode Duivels zijn in Polen voor hun vierde duel in de Nations League. Vanavond om 20u45 staan ze in een uitverkocht stadion voor de ploeg waar ze vorige week nog 6-1 van wonnen in het Koning Boudewijnstadion. Mis niets van de aanloop en de match zelf in onderstaande liveblog. De uitzending op VTM start om 20u25.

6:36