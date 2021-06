POLL. Vijf spelers zijn ‘incontournable’, Boyata kreeg slechts 255 stemmen: deze basiself koos U

Afgaande op de 4.504 ingevulde stemformulieren, valt vooral op dat Denayer nipt de voorkeur kreeg op Vermaelen om centraal in onze driemansdefensie te opereren. Met Boyata had ook U geen rekening gehouden. Laatste optie. Bij afwezigheid van Witsel en De Bruyne, was het centrale duo Dendoncker - Tielemans in het middenveld ‘incontournable’. Ook op de flanken weinig discussie met Thorgan Hazard en Castagne, waarbij het toch opvalt dat Meunier uit de gratie is gevallen. Een verschil van meer dan 1.700 stemmen in het voordeel van de flankspeler van Leicester City.