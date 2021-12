POLL. Vanavond loting Nations League: wat is uw gedroomde poule voor de Rode Duivels?

België komt uit in League A, en zit daarbij in Pot 1, samen met Frankrijk, Spanje en Italië, niet toevallig de vier landen die in oktober de finale van de Nations League speelden. Frankrijk won daarin de finale van Spanje, terwijl België onderuit ging tegen Italië. Tegen die drie landen kunnen de Rode Duivels niet uitkomen, een poule met pakweg Nederland, Engeland en Oostenrijk behoort wél tot de mogelijkheden.