POLL. U zou graag Charles De Ketelaere aan het werk zien tegen Wit-Rusland

Rode DuivelsHet WK-ticket voor Qatar is nagenoeg binnen. De grootste vedetten blijven aan de kant, maar dat betekent niet dat de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Wit-Rusland van vanavond geen belang heeft. Wie kan zich in afwezigheid van Courtois, De Bruyne en andere Lukaku’s tonen in het vooruitzicht van de Final Four van de Nations League? U zou alvast graag De Ketelaere en Sambi Lokonga aan het werk zien.

Het belooft een experimenteel elftal te worden dat bondscoach Roberto Martínez de wei instuurt tegen Wit-Rusland. Onze Rode Duivels missen een heel elftal aan belangrijke pionnen. Jongens als Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Jérémy Doku moesten met blessures verstek laten gaan voor deze interlandbreak, terwijl onder meer ook Thibaut Courtois, Axel Witsel en Romelu Lukaku vroegtijdig mochten terugkeren naar hun clubs.

En dus liggen er kansen voor spelers die zich in de kijker willen voetballen met het oog op de Final Four in de Nations League volgende maand. De Rode Duivels komen in de halve finales uit tegen Frankrijk, in de finale wacht een mogelijk duel tegen Europees kampioen Italië of Spanje. Wie moet de bondscoach speeltijd gunnen om zich te tonen?

Na een bevraging bij onze lezers kregen we vandaag 1.996 stemformulieren terug met een ideaal basiselftal om in Kazan mee aan de aftrap te verschijnen. In doel kiest u in afwezigheid van Courtois en Mignolet massaal voor Koen Casteels.

Centraal achterin wil u het liefst Zinho Vanheusden aan het werk zien naast Toby Alderweireld en Jason Denayer. Op de flanken gaat de voorkeur uit naar Timothy Castagne en Alexis Saelemaekers. Thomas Foket belandt bij onze lezers het vaakst op de bank.

Centraal op het middenveld dan: daar is Youri Tielemans de onbetwiste pion. Ook Hans Vanaken steekt erbovenuit, maar na de wedstrijden tegen Finland en Tsjechië zou het kunnen dat de bondscoach de Club-middenvelder rust geeft. In dat geval moet Sambi Lokonga voor het eerst z’n opwachting maken in de basiself.

Vooraan geniet Batshuayi de voorkeur op Benteke en Lukebakio. In zijn rug uiteraard Eden Hazard én Charles De Ketelaere. De Club-speler kreeg meer stemmen achter z'n naam dan Leandro Trossard en Alexis Saelemaekers. Benieuwd wat de bondscoach straks uit z’n hoed tovert.

De ideale basiself van onze lezers:

Casteels - Alderweireld, Vanheusden, Denayer - Saelemaekers, Tielemans, Vanaken/Sambi Lokonga, Castagne - Hazard, Batshuayi, De Ketelaere

Wit-Rusland - België is vanavond vanaf 20.25 uur live te zien op VTM en HLN.be.

KEEPERS

Koen Casteels: 1.904 stemmen

Matz Sels: 54 stemmen

Thomas Kaminski: 38 stemmen

VERDEDIGERS

Zinho Vanheusden: 1.661 stemmen

Toby Alderweireld: 1.629 stemmen

Jason Denayer: 1.135 stemmen

Dedryck Boyata: 908 stemmen

Brandon Mechele: 655 stemmen

FLANKSPELERS

Timothy Castagne: 1.652 stemmen

Alexis Saelemaekers: 1.459 stemmen

Thomas Foket: 403 stemmen

MIDDENVELDERS

Youri Tielemans: 1.646 stemmen

Hans Vanaken: 1.149 stemmen

Albert Sambi Lokonga: 808 stemmen

Leander Dendoncker: 482 stemmen

Dennis Praet: 385 stemmen

AANVALLERS

Eden Hazard: 1.557 stemmen

Charles De Ketelaere: 1.121 stemmen

Leandro Trossard: 1.086 stemmen

Yari Verschaeren: 301 stemmen

SPITSEN

Michy Batshuayi: 1.124 stemmen

Christian Benteke: 513 stemmen

Dodi Lukebakio: 286 stemmen

