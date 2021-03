POLL. U kiest voor Saelemaekers en Castagne als vleugelverdedigers, bekijk hier uw Duivels elftal tegen Tsjechië

Rode DuivelsVeel afwezigen vanavond in Praag voor de WK-kwalificatiematch tegen Tsjechië. Daarom vroegen wij u in onze poll om in het hoofd van Roberto Martínez te kruipen. Dit zijn de resultaten, met veel vertrouwde namen, maar ook opvallende keuzes op de vleugels.

Geen twijfels in doel. Thibaut Courtois is ook voor u de onbetwiste nummer één tussen de palen. De doelman van Real Madrid krijgt zo’n 94 procent van de stemmers achter zich. Simon Mignolet staat in een kleine 6 procent van de ploegen in doel. Opvallend: veertien teams kiezen voor Thomas Kaminski als keeper. Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat Martínez die piste zal volgen.

Het defensief trio van de tweede helft tegen Wales krijgt ook vanavond uw vertrouwen. Vertonghen en Alderweireld worden in bijna alle ploegen gekozen. Ook Denayer krijgt met 94,6 procent méér dan genoeg vertrouwen. De opvallendste keuze wordt gemaakt bij de vleugelverdedigers. Timothy Castagne is een zekerheid, maar daarnaast valt uw oog vooral op Alexis Saelemaekers. De youngster is aan een sterk seizoen bezig bij AC Milan en verdient volgens 51 procent van de stemmers zijn kans. Geen Chadli (32,2 procent) of Foket (19,7 procent) dus.

Volledig scherm Krijgt Alexis Saelemaekers vanavond zijn kans? © Photo News

Over de centrale as op het middenveld is er duidelijkheid: Youri Tielemans (98,5 procent) en Leander Dendoncker (75,9 procent) moeten opnieuw het vertrouwen krijgen. Geen sprake van Praet, Vanaken of Sambi Lokonga. Hetzelfde geldt op de flanken en in de spits. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne komen slechts in een handvol teams niet aan de aftrap en ook Dries Mertens is met 73,5 procent van de stemmen zeker van zijn plek. Als voornaamste back-ups op de flank denkt u aan Leandro Trossard (13,3 procent) en Charles De Ketelaere (7,9 procent).

Het volledige elftal:

Volledig scherm Uw Duivels elftal tegen Tsjechië. © HLN