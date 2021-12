POLL. Straks loting Nations League: wat is uw gedroomde poule voor de Rode Duivels?

Rode Duivels ONS RAPPORT. “LeBron op noppen” - “Kan zo nog tot 50ste mee”, maar ook “Willen maar niet kunnen”: vier Duivels met 7

Opdracht volbracht. De Rode Duivels plaatsten zich vanavond dankzij een 3-1-zege tegen Estland voor het WK in Qatar. Ontdek hieronder onze punten, met vier Duivels die met een 7 op 10 terug richting trainingscentrum in Tubeke mogen. Maar niet iedereen scoorde even goed.

13 november