POLL. Statistici schuiven Portugal naar voor als meest waarschijnlijke tegenstander, maar tegen wie ziet u De Bruyne & co liefst uitkomen in achtste finales?

Rode DuivelsOp naar een Duivels duel in de 1/8ste finale tegen Cristiano Ronaldo, zondag in Sevilla? Na de ontknoping van vanavond in groep D is dat het meest waarschijnlijke scenario volgens de computerwetenschappers van de KU Leuven. Italië (kwart), Frankrijk (halve) en Engeland (finale) zijn volgens diezelfde oefening onze meest waarschijnlijke opponenten op weg naar de EK-titel.

Voetbal is geen exacte wetenschap, toch? Maak dat de computer­wetenschappers aan de KU Leuven wijs. Elke wedstrijd op het EK wordt 20.000 keer gesimuleerd en op basis daarvan wordt het verdere verloop van dit EK uitgerold. En zo is er op dit moment 28 procent kans dat de Belgen zondag om 21u in ­Sevilla hun 1/8ste finale tegen Portugal spelen. Een duel tegen Cristiano Ronaldo en de uittredende Europese kampioen met als inzet een plek in de kwartfinale op het EK. Met 22 procent behoort ook een 1/8ste finale tegen Zweden tot de reële mogelijk­heden. Verder is er nog telkens ­ongeveer tussen 10 en de 12 procent kans dat we Duitsland, Frankrijk, Spanje of Hongarije treffen. De kans dat we Slovakije ontmoeten in Sevilla bedraagt maar 4 procent en een duel met Zwitserland is quasi nihil. 0,015 procent. We geven het mee voor de volledigheid.

“We simuleren elke wedstrijd op het EK 20.000 keer”, legt Pieter Robberechts uit, hij is lid van DTAI (Declaratieve Talen en Artificiële Intelligentie), een onderzoeksgroep aan de KUL. “We houden daarbij rekening met de uitslagen van de landen op dit EK, maar ook met de resultaten van voorgaande interlands en de kwalificatie­wedstrijden van de voorbije jaren. Maar hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe minder relevant die ­uitslagen zijn en hoe kleiner hun invloed op onze simulaties. Resultaten van wedstrijden in kwalificatiematchen krijgen meer gewicht dan het resultaat in een oefenmatch. En de matchen op dit EK krijgen het meeste gewicht. Een concreet voorbeeld: als we de wedstrijd ­België - Finland simuleerden, dan kwam een zege van België veel ­vaker voor dan een zege van de ­Finnen. Statistisch ­gezien was de waarschijnlijkheid dat België won dus vele malen ­groter.”

Kans op EK-titel? 33 procent

Als we op basis van de berekeningen van de KUL naar de kwartfinales kijken, dan lijkt een date met Italië zo goed als zeker: 86 procent kans tegenover 14 procent kans voor de Oostenrijkers. Rekenen de Duivels af met de Azzurri, dan is Frankrijk (31 procent) de meest waarschijnlijke ­tegenstander in de halve finale, ­gevolgd door Zwitserland (13 procent)

en Spanje (12 procent). De drie grootste kanshebbers voor een finaleplaats tegen de Rode Duivels zijn op dit moment Engeland (21 procent), Spanje (17 procent) en Nederland (15 procent).

En om de fans van de Duivels nog een extra hart onder de riem te steken... Volgens het rekenwerk van de KUL is de kans dat de Rode Duivels op 11 juli in de finale staan op Wembley 45 procent, de kans dat we ook effectief Europees kampioen worden, bedraagt 33 procent. Was voetbal voor één keertje maar een exacte wetenschap...

