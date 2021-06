POLL. Onze lezers willen Rode Duivels op volle sterkte zien tegen Finland én Doku moet eindelijk zijn kans krijgen

Rode Duivels HERBELEEF. "Als Lukaku goed herstelt, staat hij ook tegen Finland in de spits”

18 juni Dankzij het perfecte rapport van zes op zes zijn de Rode Duivels al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde. Inmiddels zitten de Belgen opnieuw in het Basecamp in Tubeke. Volg in deze liveblog het belangrijkste nieuws over ons nationale voetbalploeg op de voet.