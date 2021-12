POLL. Morgen loting Nations League: wat is uw gedroomde poule voor de Rode Duivels?

Rode Duivels België zit voor WK-loting Qatar in pot één, maar pouleclash tegen Duitsland, Oranje of Portugal mogelijk

In tegenstelling tot Italië of Portugal kan België al reikhalzend uitkijken naar 1 april 2022. De dag van de WK-loting. Met de Duivels opnieuw als reekshoofd in pot één. Alleen in het geval van een ongelukkige loting dreigen we Duitsland in de poulefase te treffen. Of wacht ons een Derby der Lage Landen tegen Oranje. Al zal Martínez ongetwijfeld een makkelijke poule willen inwisselen voor een minder lastige weg richting finale.

17 november