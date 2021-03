POLL. Iedereen Martínez: keuzestress na sterke match Praet, Trossard en Doku? Stel zelf uw ideale EK-selectie van 23 samen!

Drie doelmannen, zes centrale verdedigers, vier flankspelers, vijf middenvelders, drie creatieve aanvallers en twee centrumspitsen: dat wordt meer dan waarschijnlijk de rolverdeling binnen de 23-koppige EK-selectie van bondscoach Roberto Martínez deze zomer. Om het werk van de Spanjaard wat te verlichten, schakelen wij graag jullie hulp in. Voor alle posities somden we de meest waarschijnlijke gegadigden op, aan u om tot een definitieve selectie van 23 te komen.

Omdat een terugkeer van Marouane Fellaini bijvoorbeeld nu erg onwaarschijnlijk is, werd hij niet weerhouden. Ook Hannes Delcroix zit door zijn zware blessure niet bij de kandidaten, Witsel en Vanheusden maken wel deel uit van de keuzemogelijkheden. De kans dat zij topfit het EK halen is niet al te groot, het wordt dus belangrijk om de afweging te maken of zij het waard zijn de plaats van een fitter alternatief in te nemen.