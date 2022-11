POLL. Geloof jij na stevige deuk nog in achtste finales voor Rode Duivels? Dit is de kans volgens databureau

KIJK. Jan Mulder: “Dit elftal werkt gewoon niet meer”

42 procent. Dat is volgens de kansberekeningen van ‘Stats Perform’ de procentuele kans dat de Rode Duivels zich alsnog plaatsen voor de 1/8ste finales op het WK in Qatar. Met winst tegen Kroatië komende donderdag is België altijd zeker van de volgende ronde. Ook bij een gelijkspel is er een waterkansje, maar dan moet Canada - dat reeds uitgeschakeld is - stevig uithalen tegen Marokko (zie de scenario’s onderaan).