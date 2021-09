POLL. Een karrenvracht afwezigen, maar wie moet met oog op Final Four in Nations League zijn kans krijgen in experimenteel elftal Rode Duivels?

RODE DUIVELS Ontgooche­lend EK en nog argwaan door corona: voorlopig slechts 20.000 tickets verkocht voor Bel­gië-Tsje­chië

3 september Wie zondag de Rode Duivels wil aanmoedigen op de Heizel heeft daar nog alle kans toe. Voorlopig zijn er slechts 20.000 tickets verkocht, wat betekent dat er nog zeker 15.000 kaarten beschikbaar zijn. De verkoop loopt online tot zondagmiddag 12 uur op de site van de KBVB, een Covid Safe Ticket is wel noodzakelijk om het stadion binnen te geraken. Dat er voorlopig zo weinig enthousiasme is, hoeft niet te verbazen, zo klinkt het bij de voetbalbond. Niet alleen was er net een ontgoochelend EK, vele supporters zijn ook argwanend om in coronatijden grote massa’s op te zoeken en Tsjechië is niet de meest sexy tegenstander.