POLL. Boyata verovert de harten, onze lezers zien tegen Denemarken ook graag (al) De Bruyne en Doku starten

Afgaande op de 5.321 ingevulde stemformulieren moet bondscoach Roberto Martínez centraal in onze driemansdefensie tegen Denemarken opnieuw voor Dedryck Boyata kiezen. De verdediger van Hertha Berlijn kon in onze vorige poll op nauwelijks 255 stemmen rekenen, na zijn wedstrijd tegen Rusland zijn dat er plots meer dan 2.800.

Verder zijn Courtois, Alderweireld, Thorgan Hazard, Tielemans, stemmenkanon Lukaku en Yannick Carrasco de zekerheden in de poll. Achterin geeft u ondanks zijn enkelproblemen de voorkeur aan Jan Vertonghen. Vermaelen en Denayer liggen weliswaar in de weegschaal.

Op het middenveld was bij afwezigheid van Axel Witsel en Kevin De Bruyne, het centrale duo Dendoncker - Tielemans ‘incontournable’ tegen Rusland. Dat is enigszins veranderd. Onze lezers zien De Bruyne graag al starten tegen Denemarken ten nadele van Dendoncker. Meunier is de logische vervanger voor Castagne op rechts.

Voorin nog een kleine verrassing. Jérémy Doku krijgt van onze lezers de voorkeur op Dries Mertens. Nipt is het wel: Mertens komt op 5.321 stemformulieren amper 153 stemmen tekort om de basis te halen. Met Lukaku (niemand versierde meer stemmen dan ‘Big Rom’) diep in de spits en achter hem in de pocket Carrasco is het elftal compleet. Eden Hazard en Axel Witsel moeten volgens u nog even wachten.