Plots heeft Martínez keuze achterin dankzij Vermaelen en Denayer: “Voel dat hij nieuwe speler is geworden”

Rode DuivelsDe ene liet 45 minuten zien dat hij in Japan niet aan kwaliteit heeft ingeboet. De andere toonde in de tweede helft dan weer dat hij een valabel alternatief is. Thomas Vermaelen (35) of Jason Denayer (25), de keuze is aan de bondscoach.

De benen waren wellicht toch nog wat vermoeid.

Thomas Vermaelen landde pas maandagochtend in België na een vlucht van om en bij de veertien uur.

De verdediger van het Japanse Vissel Kobe bleef zo lang mogelijk wakker, trainde 's avonds laat nog mee met de groep in Tubeke. Alles om de jetlag zo goed mogelijk tegen te gaan.

Aan Den Dreef kreeg Vermaelen meteen een basisplaats van Roberto Martínez. Alsof hij nooit was weggeweest. "Zo leek het inderdaad", lachte de Spaanse bondscoach.

Trouwe kompanen

Hij stond met de borst vooruit tijdens het volkslied, fier dat hij opnieuw het shirt van de Rode Duivels mocht dragen. Eindelijk, het was anderhalf jaar geleden.

Samen met zijn trouwe kompanen Alderweireld en Vertonghen vormde hij de defensie van de Rode Duivels.

Hij voetbalde gisteren met ervaring en maturiteit. Kwam zelden in de problemen. Business as usual. Vermaelen stuurde aan, bleef rustig, voetbalde verzorgd uit, strakke passing. Hij is een zekerheid als hij fit is. Iemand op wie je als trainer kan bouwen. Dan doet leeftijd er niet toe. Integendeel.

Een 'nieuwe' Denayer

Om 21u45 ging het bord aan de zijkant in de lucht.

Out: het nummer 3 van Vermaelen.

In: het nummer 4 van Denayer.

Een wissel die vooraf was afgesproken. "Hij kan slechts twee matchen spelen, ik wil hem ook twee keer gebruiken", aldus Martínez. "Hij heeft geen blessure, hoor."

Enter Jason Denayer, dus.

Tegen Wales. Een tegenstander die hij nog wel kent. Op het EK 2016 werd de verdediger in de kwartfinale door toenmalig bondscoach Wilmots plots in de basis gedropt. En waar hij het niet al te best deed.

Denayer is sindsdien gegroeid als voetballer en als verdediger. Dat bewijst hij week na week in de Franse Ligue 1. "Ik heb het gevoel dat hij een nieuwe speler geworden is", zei Martínez in februari. "Zeker als je hem vergelijkt met de international die hij in 2016 was. Hij is zo hongerig en heeft de ambitie om één van de beste verdedigers ter wereld te worden."

Ook gisteren straalde Denayer rust uit bij zijn invalbeurt. Autoriteit evenzeer. Hij werd nooit in verlegenheid gebracht door de Welshmen. Zijn soberheid viel op. Balletje krijgen, balletje afgeven. Geen tierlantijntjes. Martínez gisteravond: "Als je hem zag invallen... Daar kan je als bondscoach alleen maar blij mee zijn. Ik ben 'very pleased' met zijn prestatie. Met die van Thomas ook, trouwens."

Hij heeft vertrouwen in de Lyon-verdediger. Denayer ligt in balans met Vermaelen voor een basisplek in de nabije toekomst. Het bankzittersstatuut wil hij vermijden, daar is hij te ambitieus voor. Maar dat is The man from Japan evenzeer.

