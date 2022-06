Peter Bossaert over stadiondossier: “Grote droom van modern nationaal stadion is er voorlopig niet meer”

KBVB steunt oproep Amnesty aan FIFA om arbeidsmigranten Qatar te compenseren met 420 miljoen euro

Peter Bossaert schaart zich achter het pleidooi van mensenrechtenorganisatie Amnesty dat de FIFA 420 miljoen euro moet vrijmaken om de uitgebuite arbeidsmigranten voor het WK in Qatar te compenseren. Bossaert was een van de sprekers op een conferentie in het hoofdkwartier van de Belgische voetbalbond in Tubize over de schending van de mensenrechten in Qatar, waar eind dit jaar het WK plaatsvindt. De organisatie van dat wereldevent in Qatar ligt niet alleen door de corrupte toewijzing onder vuur. Gruwelijke verhalen over de uitbuiting van honderdduizenden arbeidsmigranten, die in onmenselijke omstandigheden aan de bouw van de WK-stadions en bijhorende projecten werkten met vele doden tot gevolg, schokten de wereld. Ook de vrouwen- en LGBTQ-rechten heten in Qatar problematisch. Sommige voetbalsponsors haakten om al die redenen al af om naar het WK af te reizen.