Pascal Struijk: de onbekende Nederlander die Roberto Martínez bij de Rode Duivels wil

2 december Zonder roes of kater, maar wel dolgelukkig. Topschutster Tine De Caigny blikte daags na de historische EK-kwalificatie van de Red Flames exclusief bij VTM Nieuws terug op de 4-0-zege tegen Zwitserland. De Caigny was zelf opnieuw goed voor 2 goals en kijkt reikhalzend uit naar de EK-eindronde in 2022. “Dan kunnen we ons meten met de echte Europese top.”