Partners en families van Rode Duivels welkom in Qatar om na België - Marokko één nacht in spelershotel te verblijven

Rode DuivelsExtra stimulans om de tweede groepsmatch tegen Marokko op het WK voetbal tot een goed einde te brengen. Erna mogen de Rode Duivels hun partners, kinderen en ouders verwelkomen in het Hilton Salwa Beach Resort, de Belgische uitvalsbasis in Qatar aan de Perzische Golf. Ze mogen er ook de nacht doorbrengen. Het is voorlopig het enige familiale bezoekmoment dat op de planning staat.

In tegenstelling tot daarvoor Marc Wilmots is Roberto Martínez fan van een weerzien met de entourage tijdens een groot toernooi. Kan alleen maar voor blije Duivels en een betere sfeer zorgen, redeneert de Catalaan. Reden waarom de voetbalbond voor België - Marokko op 27 november in het Al Thumama Stadium een charter inlegt voor de betrokken families, zo schrijft Het Nieuwsblad. Als partners of familie langer willen blijven in Qatar, moeten ze dat op eigen houtje regelen. De kans is dus groot dat ze de door de bond georganiseerde terugvlucht huiswaarts nemen.

Volledig scherm Euforie na de zege tegen Brazilië in Rusland: Meunier in de armen van zijn Deborah, Kat Kerkhofs kijkt blij toe. © belga

Oefenmatch tegen Egypte in Koeweit

Martínez verwacht zijn selectie op maandag 14 november in Tubeke, nadat de meesten onder hen dat voorafgaande weekend nog met hun club hebben gespeeld. Een dag later al — als zijn groep nog aan het recupereren is — wordt er gereisd richting het Midden-Oosten, meer bepaald naar Koeweit. Daar wordt op 18 november een laatste vriendschappelijke interland gespeeld tegen Egypte. De aftrap is om 18u uur plaatselijke tijd (16u uur Belgische tijd).

Roberto Martínez over die laatste generale repetitie: “Dit biedt de mogelijkheid om ons op een specifieke manier op een groot toernooi voor te bereiden met de focus op de bijzondere invulling van onze tijd. Spelen tegen een Afrikaanse tegenstander in een land in het Midden-Oosten voldoet in dit opzicht aan alle facetten van onze voorbereiding.”

Meteen na die match vliegt de selectie door naar het basiskamp in Qatar. De eerste groepswedstrijd volgt vijf dagen later op 23 november tegen Canada. Daarna volgen de wedstrijden tegen Marokko (27/11) en Kroatië (1/12).

HET PROGRAMMA VAN DE RODE DUIVELS 14/11: verzameling in het Proximus Basecamp in Tubeke

15/11: vlucht naar Koeweit

16 & 17/11: training in Koeweit

18/11: België-Egypte in het Jaber Stadium in Kuwait City

Aansluitend: vlucht naar Doha en transfer naar Hilton Salwa Beach.

23/11: België - Canada in het Al Rayyan Stadium in Doha

Volledig scherm Hilton Salwa Beach Resort and Villas in Qatar. © Instagram

Het Hilton Resort aan de Perzische Golf doet een beetje denken aan de Moscow Country Club, waar de Rode Duivels vier jaar geleden verbleven, tijdens het WK in Rusland. Toen ook met een eigen zandstrand, naast een golfbaan met 18 holes. Roberto Martínez hoopt dat een soortgelijke uitvalsbasis in Qatar voor een minstens even succesvol toernooi zal zorgen. Vanuit zijn filosofie: een gezonde geest in een gezond lichaam. De trainingsvelden liggen overigens binnen de muren van het resort. De KBVB laat nog weten dat het hotel voldoet aan de verwachtingen van de bond inzake mensenrechten.

Volledig scherm Hilton Salwa Beach Resort and Villas in Qatar. © Hilton Salwa Beach Resort & Villas

Nadeel van het resort is wel dat de Duivels relatief veel kilometers (met de bus) zullen moeten afleggen. En dat het hotel niet helemaal van hen zal zijn. De Belgen kunnen er slechts een vleugel van het Hilton Salwa Beach Resort — waar overigens ook een water- en avonturenpark is — kunnen inpalmen.

Volledig scherm Hilton Salwa Beach Resort and Villas in Qatar. © Hilton Salwa Beach Resort & Villas

Hoe dan ook is Martínez gelukkig met de keuze voor het Hilton Resort. “We zijn heel blij dat we erin geslaagd zijn om een basiskamp te vinden waar we kunnen trainen zonder dat we ons daarvoor dagelijks hoeven te verplaatsen. Het was net dat wat we zochten: een locatie met veel buitenruimte. En dat is het geval in de Hilton Salwa.”

Volledig scherm Hilton Salwa Beach Resort and Villas in Qatar. © Instagram

Volledig scherm Hilton Salwa Beach Resort and Villas in Qatar. © Instagram

Volledig scherm Hilton Salwa Beach Resort and Villas in Qatar © Instagram

Volledig scherm Het resort van de Rode Duivels in Qatar. © Hilton Hotels

Volledig scherm Het resort van de Rode Duivels in Qatar. © Hilton Hotels

Volledig scherm Het resort van de Rode Duivels in Qatar. © Hilton Hotels