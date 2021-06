Papa Herwig over masterclass Kevin De Bruyne: “Hij zal nooit van zichzelf vinden dat hij een supermatch speelde”

Naar Kopenhagen reizen deden de ouders van KDB niet. “Voorlopig bekijken we alles van thuis. Met covid nemen we geen enkel risico. We zien nog wel later op het toernooi of we eens ter plekke gaan.”

Bang dat er iets met hem zou gebeuren was hij niet. “Je hebt natuurlijk altijd een beetje schrik. Wat als hij een stamp krijgt op zijn hoofd? We hopen dat we wat er gebeurd is in de Champions League-finale niet meer moeten meemaken. Gelukkig kregen we toen snel de geruststelling dat het wel goed zou komen voor het EK. (Denkt na) Ik wist trouwens ook niet dat hij geen gevoel had aan zijn linkerzijde. Na zijn operatie heb ik Kevin niet meer gezien, hij reisde meteen naar de nationale ploeg. Het moet zijn dat het allemaal nog menselijk is. Weet je: ik dacht eerst dat Kevin met een masker zou spelen. Maar uiteindelijk was het misschien een te grote belemmering. Hij kijkt altijd links, altijd rechts - zijn hoofd staat niet stil. Dat is toch één van zijn belangrijkste kwaliteiten.”