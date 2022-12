Ouders en vrienden van Rode Duivels over hoe het verder moet: “Romelu kan nog twee WK's mee”

Familie en vrienden van onze Rode Duivels keken met dichtgeknepen billen naar de razendspannende wedstrijd tegen Kroatië. Het verdict is keihard: we liggen er uit in de groepsfase en dat was al geleden van het WK ‘98. We vroegen de papa’s en mama’s hoe zij de match op leven en dood hebben ervaren en vooral: hoe moet het nu verder? “Na zes jaar is het tijd voor nieuwe ideeën.”