Opvallend: ook Roberto Martínez knielt voor aftrap tegen Tsjechië

RODE DUIVELS Jubilaris én scorende Lukaku in de bloemetjes gezet, minuut applaus voor Van Moer

21:15 Romelu Lukaku treedt vanavond toe tot een select clubje. ‘Big Rom’ speelt tegen Tsjechië zijn 100ste interland voor de Rode Duivels. Lukaku noemde zijn jubileum gisteren op de persconferentie ‘zeer speciaal’. “Honderd caps is toch iets bijzonders. Je laat op die manier zien aan de nieuwe generatie dat het een eer is om voor de nationale ploeg te spelen. Maar ook dat we het niet als vanzelfsprekend opnemen. We willen België op de wereldkaart zetten.” Lukaku luisterde zijn jubileum op met de 1-0, zijn 67ste (!) goal voor de Rode Duivels.