OPROEP. Beleef de ontknoping van de Nations League LIVE bij DPG Media!

Rode Duivels Onze chef voetbal over het drama na de rust: “Een beetje een sterke wolf die honger heeft blaast ons huisje weg”

0:34 Quelle tristesse. Rijkelijk op voorsprong gekomen, en finaal toch op de knieën gedwongen. Zo zonde, want nu zijn we alweer die prima eerste helft vergeten. En is het toch weer een dramatische avond geworden voor de Rode Duivels. Onze chef voetbal over “een dramaatje, toch weer.”