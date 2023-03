Opgelet, Duivels! Niclas Füllkrug, de nieuwe goalgetter van de Mannschaft op wie je letterlijk je tanden stukbijt

Tedesco laat Witsel en Mertens uit zijn eerste Dui­vels-selectie, Lavia (19) is er wél bij

De eerste Rode Duivels-selectie van Domenico Tedesco is er een zonder Axel Witsel en Dries Mertens. Ook geen spelers van Racing Genk (Heynen, Trésor) en Club Brugge (Vanaken). Wel van de partij is Roméo Lavia, voor het eerst. Ook Bornauw, Mangala en Lukebakio zijn opvallende namen. De Rode Duivels starten op vrijdag 24 maart hun EK-kwalificatiecampagne in Zweden. Vier dagen later is er een oefenpot tegen Duitsland. Lees HIER de analyse van onze chef voetbal Niels Poissonnier.