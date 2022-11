Op zoek naar de ‘Pepfectionist’ in Kevin De Bruyne: “Frustreert het mij dat we niet op hetzelfde niveau als Man City spelen? Ja”

De temperatuur in de perstent van het Hilton Salwa Beach Resort liep op, maar Kevin De Bruyne (31) was dit keer niet gekomen om ze af te branden. Twee dagen na zijn frustratie-uitbarsting nam er een zijn verantwoordelijkheid op. In zijn jacht op perfectie hield KDB een spiegel omhoog.