Op naar verzoening? Bond praat in Madrid met Thibaut Courtois over aanvoerderskwestie

Dit zei Tedesco in juni over de zaak-Courtois: "Ik ben geschokt"

Zijn toekomst bij de nationale ploeg staat nog altijd ‘on hold’. Achter de uitspraken in een interview van Courtois met het Canadese TLN afgelopen weekend hoeft niet te veel worden gezocht. Terwijl hij over zijn ambities met Real sprak, en de droom van een tweede Champions League-trofee, maakte hij ook even de brug naar de Rode Duivels.

“De Champions League is onze Super Bowl”, zei hij. “Misschien is een WK nog een andere zaak. We weten dat het met België geen gemakkelijke taak is. Er zijn veel geweldige landen. In 2018 waren we er al eens heel dichtbij met een derde plaats. We zullen zien, maar we blijven dromen.”

Het is niet dat Courtois daar de deur openzette voor een verzoening met bondscoach Domenico Tedesco. Twee maanden geleden verliet de doelman het kamp van de Rode Duivels, na een twist over de aanvoerdersband.

Courtois vond dat hij tijdens de interland tegen Oostenrijk kapitein had moeten zijn en niet Romelu Lukaku. Omdat hij net in die match werd gehuldigd voor zijn 100ste interland. Het was een erezaak. Bovendien sukkelde hij met een ontsteking in de knie - een blessure die hij ook aanwendde om te vertrekken.

Courtois met zijn Mishel, voor zijn voorlopig laatste interland tegen Oostenrijk

Afkoelperiode

De twist escaleerde. Tedesco was in shock. Hij vond het gedrag van zijn keeper niet kunnen. Courtois ergerde zich aan het feit dat een aantal zaken uit een privégesprek met de bondscoach zomaar in de openbaarheid werden gegooid. Hij benadrukte dat op sociale media. Courtois gaf ook dat hij een gebrek aan respect ervaart binnen de bond.

De reis naar Madrid was al een tijdje gepland, valt in bondskringen te horen. De Royal Belgian FA plande bewust een afkoelperiode in. Courtois zat eerst met zijn trouw, daarna zijn huwelijksreis. En vervolgens trok hij met Real op tournée in de Verenigde Staten. Begin komend weekend start La Liga. Voor de bond was dit het ideale moment om de temperatuur te meten. Zij wilden Courtois’ kant van het verhaal horen.

De Rode Duivels spelen op 9 september in Azerbeidzjan. Binnen drie weken maakt Tedesco zijn selectie bekend. En binnen de bond zou iedereen Courtois graag terug aan boord hebben. Je beste doelman wil je niet zomaar kwijt.

Technisch directeur Frank Vercauteren vloog naar Madrid om er met Courtois samen te zitten. Reizigers meldden ons dat ze hem op Barajas hadden gespot, in het gezelschap van een andere bondsmedewerker. Domenico Tedesco was er niet bij.

De vraag is of Courtois, gezien de vertrouwensbreuk, nog wil samenwerken met Tedesco.

Domenico Tedesco woonde zondag Anderlecht-Antwerp bij