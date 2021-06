Ook voor Roberto Martínez is het afwachten: “Te vroeg om iets te zeggen over blessures Eden en Kevin, binnen de 48 uur volgt juiste diagnose”

Rode DuivelsRoberto Martínez was een tevreden man zondag na de 1-0-zege van de Rode Duivels in de achtste finales van het EK voetbal tegen Portugal. De bondscoach prees na afloop vooral de inzet en mentaliteit van zijn jongens. Al zijn er uiteraard ook zorgen om de blessures van Eden Hazard en Kevin De Bruyne. De bondscoach kon na de match nog geen update geven over hun situatie.

Ook Martínez wist het zo vroeg na de wedstrijd nog niet. De Rode Duivels wonnen dan wel van Portugal, maar Kevin De Bruyne en Eden Hazard haalden het einde van de clash niet. Het is afwachten wat de aard van hun kwetsuren is met het oog op de kwartfinale van vrijdag tegen Italië.

Martínez zei na de match dat het nog onmogelijk te bepalen is hoe ernstig die blessures zijn. “Het is te vroeg om iets te zeggen over Eden en Kevin. Kevin kon zijn enkel na rust niet meer draaien. Bij Eden gaat het om een spierblessure. We moeten 48 uur wachten om de blessures exact te kunnen onderzoeken. Dan zullen we een juiste diagnose hebben.”

Feit is dat de Rode Duivels het in de tweede helft zonder Kevin De Bruyne steeds moeilijker hadden tegen een stug Portugal. “Ik had zo’n adembenemende wedstrijd verwacht”, begon Martínez zijn analyse van de wedstrijd. “We hebben onze professionaliteit en winnaarsmentaliteit getoond tegen een team dat altijd datgene doet dat nodig is om een wedstrijd te winnen.”

“Ik was heel tevreden van onze prestatie in de eerste helft. We maakten een heel mooie goal. Na rust speelden we in de beginfase zeer solide. In het laatste halfuur hielden we de bal niet voldoende bij. We hadden de tweede goal kunnen maken. Maar we hebben gewonnen. We hebben getoond vandaag dat we kunnen afzien. De voldoening is heel groot.”

De Duivels spelen op dit EK minder spectaculair in vergelijking met de Wereldbeker van drie jaar geleden in Rusland, waar ze brons behaalden. Ze maken volgens de bondscoach een evolutie door naar een ‘winning team’. “Onze veranderde manier van spelen komt er mede door het WK in Rusland”, erkende hij.

“De jongens zijn heel toegewijd. Ze begrijpen elkaar en geven ook om elkaar. Dat zijn voorwaarden om een winnend team te worden. We kennen onze kwaliteiten en we weten dat als we top zijn we moeilijk af te stoppen zijn. Vandaag speelden we tegen een ploeg die dit toernooi al won. Ze hebben enorm veel ervaring. Ik ben heel trots op de houding en mentaliteit van de spelers.”

De bondscoach wisselde in vergelijking met zijn collega bij Portugal, Fernando Santos, laat. Maar daar had hij zijn redenen voor. “Wisselen had concentratie bij de spelers op het veld kunnen wegnemen”, aldus Martínez. “Dat wil je natuurlijk niet. En het is als invaller ook soms moeilijk om het tempo op te pikken. Bovendien hadden het ook verlengingen kunnen worden.”

