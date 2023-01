Ook Toby Alderweireld hoopt dat Thierry Henry de nieuwe bondscoach wordt: “De ultieme oplossing”

Vanavond is Toby Alderweireld te gast in het Eén-programma ‘Vrede op Aarde’ en daarin wordt de Rode Duivel onder meer gevraagd naar de vacante positie van bondscoach. Net als Romelu Lukaku heeft ook Alderweireld een duidelijke voorkeur. “Thierry Henry heeft in zijn carrière alles gewonnen wat je kunt winnen”, zegt hij. “Bovendien kent Henry de ploeg, wat toch belangrijk is. Ik snap dat er verjonging nodig is, maar je moet ook weten waarvan we komen. Henry zou wat dat betreft de ultieme oplossing zijn.”

Volledig scherm Toby Alderweireld. © Photo News

Lukaku: “Henry is een geboren winnaar”

Romelu Lukaku sprak vorige week al in een interview met Sky Italia zijn steun uit voor Henry. Dat Lukaku de kandidatuur van Henry steunt, hoeft niet te verbazen. De Franse legende is, sinds hij in 2016 de staf van de Duivels vervoegde, de mentor van ‘Big Rom’. Ze staan constant in contact met mekaar. Henry voorziet Lukaku van raad en daad.

“Voor mij is Henry de volgende coach van België”, zei Lukaku tegen Sky Italia. Er is geen twijfel mogelijk. Ik zeg het hier openlijk: hij wordt de volgende trainer. Hij heeft het respect van alle spelers, hij heeft alles gewonnen. Hij weet hoe hij moet coachen, hij weet wat we moeten doen. Hij kent het team, de competitie, de staf. Voor mij is hij de ideale coach voor de nationale ploeg.”

“Ik denk niet dat België van nul moet herbeginnen. Tot nu toe heeft deze generatie niets gewonnen, maar we moeten blijven proberen. Henry is een geboren winnaar. Ik denk niet dat de federatie een coach zoekt die alles wil veranderen en helemaal opnieuw wil beginnen. Dat is het mij niet waard.”

KIJK. Lukaku hoopt dat Henry nieuwe bondscoach wordt

Anderlecht

Lukaku geeft in het interview aan dat hij graag bij Inter zou blijven, maar dat Chelsea het laatste woord heeft. De Engelse topclub verhuurt hem voor 8 miljoen euro per jaar aan de Italiaanse topclub, maar stuurt aan op een definitieve oplossing. Chelsea betaalde in de zomer van 2021 een bedrag van 113 miljoen voor Lukaku. De recordtransfer werd een flop. Lukaku keerde na een jaar met hangende pootjes terug. Omdat hij met toenmalig Chelsea-coach Thomas Tuchel absoluut geen klik had.

Lukaku: “Iedereen weet wat ik wil. Ik zou graag blijven, maar het hangt van Chelsea af. Ik wil Inter eerst weer doen winnen, daarna zullen we praten met Chelsea. Natuurlijk zou ik mijn loopbaan graag bij Inter beëindigen. Maar ik moet ooit terugkeren naar Anderlecht. Mijn familie zou ook graag nog een tijdje in Milaan blijven. Mijn zoontje Romeo (5) gaat hier naar school en speelt ondertussen ook bij Inter, in de academie.”

Volledig scherm Henry troost Lukaku na de WK-uitschakeling tegen Kroatië. © Photo News

Volledig scherm Lukaku officieel terug naar Inter... met voorzitter Steven Zhang © Twitter

Lukaku heeft bij Inter wat goed te maken. Hij speelde sinds zijn terugkeer amper 256 minuten door aanhoudende hamstringproblemen. Op het WK raakte hij pas fit voor de laatste groepsmatch. Die vervloekte partij tegen de Kroaten, waarin hij als invaller de ene kans na de andere liet liggen.

KIJK. Het afscheidsinterview van Roberto Martinez