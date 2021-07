Ook Paul Van Himst liet spelersvrouwen toe op WK ’94: “Slim van Martínez, ik kan goed geloven dat het relaxerend werkt”

EK voetbal Antonio Conte ziet kansen voor Italië tegen Rode Duivels: “We kunnen het hun heel moeilijk maken”

29 juni Antonio Conte geeft Italië een goede kans om vrijdag in München te winnen van de Rode Duivels in de kwartfinale van het EK. “De prestatie tegen Portugal overtuigde mij niet helemaal, we kunnen hen op de flanken zeker in de problemen brengen”, schrijft hij vandaag in een bijdrage in Gazzetta dello Sport.