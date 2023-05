Ook Nacer Chadli zet officieel punt achter carrière bij de Rode Duivels: “Moet de bladzijde omslaan”

In navolging van Axel Witsel zet ook Nacer Chadli officieel een punt achter zijn carrière als Rode Duivel. Dat bevestigt de speler van Westerlo, die al een tijdje niet meer werd opgeroepen, in een gesprek met de RTBF. “De nieuwe generatie is er.”

Chadli is het volgende lid van de ‘Gouden Generatie’ dat aangeeft dat hij niet langer beschikbaar is voor de Rode Duivels. Onder anderen Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet gingen hem recent voor en ook Axel Witsel staat sinds deze week in dat rijtje. Chadli gaat zijn jeugdvriend nu achterna.

“Ja, het is best symbolisch om samen met Axel af te zwaaien”, zegt Chadli bij de RTBF. “Ik ken hem sinds mijn achtste, we speelden samen bij de jeugd van Standard en toen al was het onze droom om Rode Duivel te worden. Maar nu moet ik de pagina omslaan.”

Volledig scherm © BELGA

Chadli haalde uiteindelijk 66 caps (83 selecties) en hij scoorde daarin acht keer. Zijn meest memorabele treffer is uiteraard de 3-2 die hij scoorde tegen Japan op het WK van 2018. Na een vlijmscherpe counter scoorde de winger toen op aangeven van Thomas Meunier.

“Ik word nog heel veel aangesproken op dat doelpunt”, zegt Chadli. “De bronzen medaille? Die was historisch. Ik ben fier op wat we met deze groep bereikt hebben, maar tegelijk is de nieuwe generatie er. Het is mooi geweest voor ons en ik zal de prestaties van de Rode Duivels op de voet blijven volgen.”

Volledig scherm © afp

