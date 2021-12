Ook Louis van Gaal kijkt uit naar België-Nederland: “Al had ik liever nog in de poule van Engeland en Duitsland gezeten”

Als bondscoach hoeft hij pas in maart 2022 weer trainingen en wedstrijden te leiden. En in de Nations League zelfs pas in juni. Oranje treft daarin België, Polen en Wales. “Ik ben blij met België, een heel goede graadmeter voor ons’’, aldus Van Gaal. “Zij staan eerste op de FIFA-wereldranglijst en wij negen plekken lager. Het is altijd een momentopname, maar het geeft weer dat we allebei bij de beste tien zitten. Het zijn allemaal goede landen in de A-divisie van de Nations League, al had ik liever nog in de poule van Engeland en Duitsland gezeten.”