Ook Belgen hebben oog voor colaflesjes tijdens persconferentie: “Duivels houden van Coca Cola”

“Kunnen ons niet veroorloven nog eens 45 minuten weg te geven”

Martinez had het uiteraard ook over de match. Hij beseft maar al te goed dat de Rode Duivels donderdagavond door het oog van de naald kropen in Kopenhagen en dat er in de tweede helft de genialiteit van de ingevallen Kevin De Bruyne nodig was om op en over Denemarken te gaan in een emotionele wedstrijd.

Voor rust waren de Belgen nergens en moesten ze eigenlijk blij zijn dat ze maar 1-0 in het krijt stonden. “Die eerste 45 minuten hebben we weggegeven en dat kunnen we ons niet meer veroorloven in de rest van het toernooi”, bekende de bondscoach na afloop. “Al moeten we ook zeggen dat Denemarken enorm goed gestart was. De fans hadden voor een helse sfeer gezorgd en het duurde 20 minuten vooraleer we onszelf waren, vooraleer we onder de druk uitkwamen. Er was veel emotie, de Denen speelden thuis en wilden absoluut winnen. Dat voelde je ook. In de tweede helft pakten we het rationeel beter aan en met een groot strijdershart. We wisten wat er te doen stond om die achterstand ongedaan te maken en dat is ook gelukt. Zo’n felbevochten zeges maken je als team alleen maar beter. Daarom is deze zege ook zo belangrijk.”