Ook Andrea Pirlo is kandidaat om bondscoach Rode Duivels te worden

RODE DUIVELSWie past het schoentje? Vandaag sluit de vacature voor de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De zoektocht naar een opvolger voor Roberto Martínez gaat over in fase twee, de taskforce treedt in werking. Intussen stuurde ook Andrea Pirlo zijn cv in, zo weet onze redactie. Al is het maar de vraag of hij voldoet aan het profiel.