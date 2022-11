Onze man zat op het pas gelande vliegtuig naar Koeweit: “De technische staf overlegde, de Duivels relaxten in business class”

Rode Duivels Hoog bezoek in Tubeke: koning Filip schudt Duivels de hand, babbelt met Hazard en felici­teert papa Mertens

De Rode Duivels bliezen vandaag verzamelen in Tubeke en kregen daar meteen hoog bezoek. Niemand minder dan Koning Filip kwam hen succes wensen voor hun vertrek naar Koeweit en later uiteraard Qatar. Zijne majesteit werd verwelkomd door Peter Bossaert, CEO van de KBVB, en bondsvoorzitter Paul Van den Bulck. Daarna schudde hij de handen van de spelers, sloeg hij een hartelijk praatje met aanvoerder Eden Hazard en feliciteerde hij Dries Mertens nog met z'n vaderschap. Bekijk de beelden in bovenstaande video.

