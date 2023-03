Onze huisanalist Marc Degryse ziet nog werk, maar ook een frisse wind: “Er zit toekomstmuziek in”

Frank Vercaute­ren pareert kritiek op selectie Rode Duivels: “Als we alleen doen wat de clubs willen, hebben we een groot probleem”

Geen eerste selectie zonder controverse. Maar technisch directeur Frank Vercauteren, intussen een maand in dienst bij de KBVB, verdedigde de keuze voor de 24 Rode Duivels die bondscoach Domenico Tedesco selecteerde: “Ik sta voor 200% achter alle namen.” En voorts: “Wat gebeurd is in Qatar, is gebeurd. Wij moeten nu zorgen voor een nieuwe start en nieuwe schwung.”