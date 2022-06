Onze huisanalist Marc Degryse zag een beschamende defensieve prestatie van Rode Duivels: “De vraag is: hebben we beter?”

Rode DuivelsDe nederlaag tegen Nederland heeft de enorme defensieve problemen van de Rode Duivels pijnlijk blootgelegd. “We kunnen niet alleen de nul niet meer houden, maar de tegengoals werden kinderlijk weggegeven”, moest onze huisanalist Marc Degryse vaststellen tijdens en na de kastijding door de flukse spitsen van Louis van Gaal. “De vraag is alleen: hebben we beter?”

De Rode Duivels begonnen nochtans goed aan de partij, met een opvallende rol voor Romelu Lukaku. Die moest vooral naar rechts uitzwermen, om de duels met Virgil van Dijk te ontwijken en Kevin De Bruyne de kans te geven tot infiltreren. Dat deed me terugdenken aan het WK in Rusland, waar Lukaku ook tegen Brazilië op een gelijkaardige manier werd gebruikt. Zolang hij gisteren tussen de lijnen stond, woog Romelu enorm op de defensie van Nederland en ging er ten minste dreiging uit van het spel van de Rode Duivels. Nadat Lukaku zich eerder ongelukkig blesseerde in dat duel met Aké viel dat echter volkomen weg.

Dat Eden Hazard het moeilijk zou krijgen om zich door te zetten viel eigenlijk te voorspellen. In drie maanden nauwelijks een halfuur gespeeld met Real in Cadiz na een operatie, dan is het onrealistisch te hopen dat hij de boel gaat kapotspelen. Je zag al bij die eerste fase, waarbij hij de bal met moeite binnen de lijnen kon houden om voor te zetten, dat het eigenlijk te snel ging voor Eden. Hij miste gevoel, scherpte. Maar meer kon je van Hazard eigenlijk niet verwachten. Met het oog op Qatar heeft hij enorme bergen te verzetten. Eden moet geen vakantie nemen nu, hij moet aan de slag.

Volledig scherm Eden Hazard. © Photo News

Maar op de meest pijnlijke manier zijn we geconfronteerd met de verdedigende problematiek. In de eerste helft alleen al telde ik zes kansen voor Nederland . Voor zover het nog nodig was, zal iedereen nu wel gezien hebben dat Roberto Martinez een enorm werkpunt heeft om die verdediging terug weerbaar te maken. Dat Boyata niet het niveau van Vermaelen of Kompany haalt was al langer duidelijk. Denayer was er nu niet bij, maar die kon ook nog maar amper overtuigen. De vraag is: hebben we beter dan wat er nu stond? In de vijf resterende matchen richting het WK kan je niet meer experimenteren met gasten als Faes, Theate of Van der Heyden. Ik vrees dat we het zullen moeten doen met de jongens die er nu zijn.

De manier waarop België gisteren de doelpunten weggaf was bij momenten beschamend. Alleen al die 0-1, iedereen loopt achteruit en niemand pikt de afhakende Bergwijn op. Bij de andere tegengoals was het gebrek aan snelheid bij onze oudjes achterin stuitend. Vertonghen en Alderweireld stonden zeker tien meter lager dan Memphis Depay op het moment dat Onana balverlies leed, maar nóg kwamen ze te laat. Toby en Jan worden er niet jonger op en zullen er ook niet sneller meer op worden, helaas.

Volledig scherm Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. © BELGA

Dat we de nul niet meer kunnen houden is bijzonder verontrustend met het oog op het WK. Ja, tegen Burkina Faso. Maar zelfs in Ierland gingen de ballen er veel te makkelijk in. Gisteren was de verdedigende onzekerheid wat mij betreft niet de enige negatieve vaststelling. Ook op het middenveld lieten onze betere spelers zich op enorm veel slordigheden betrappen. Zeker van Kevin De Bruyne zijn we dat niet gewend. Met alle respect voor het feit dat het voor iedereen een lang en zwaar seizoen is geweest, kan je je toch niet permitteren om een wedstrijd voor de Nations League te laten lopen.

De Nations League is barslecht begonnen. Als België de voorbereiding richting het WK nog een beetje wil redden, moet het de komende matchen winnen tegen Polen en Wales. Want als je ook die gaat verliezen, dan is het kalf al meteen verdronken. En hoe ga je dan na de zomer die wedstrijd in Nederland spelen? Ik wil in elk geval een pluim richting Louis van Gaal gooien. Louis is nog niet zolang opnieuw met Oranje bezig, maar heeft het team toch maar weer netjes op de rails.