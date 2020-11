Onze huisanalist Marc Degryse: “Tielemans mogen we toch uitroepen tot de meest waardevolle speler van dit laatste interlandluik”

“Tielemans mogen we toch uitroepen tot de meest waardevolle speler van dit laatste interlandluik in de Nations League voor de Final Four. Hoe hij vorige week inviel tegen Zwitserland, zijn rol tegen Engeland en dan nu opnieuw een doelpunt en twee pre-assists voor de goals van Lukaku. In de opbouw heeft hij grote stappen gezet. Tielemans speelt vooruit als hij kan, met zijn vista en techniek ziet hij de openingen als de tegenstander even niet in positie staat of als die ruimte weggeeft. Dat is een grote kwaliteit.”